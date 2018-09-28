Илья Воробьев: "Две ошибки стоили нам одного очка. Будем разбираться"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от "Авангарда" (2:3 Б).

- Две ошибки стоили нам одного очка. Будем разбираться.

- Во втором периоде перебросали "Авангард", но так и не забили.

- Значит, нужно больше лезть на ворота, закрывать вратаря, добивать.

- По уровню агрессии хоть одна команда команда КХЛ приближается к "Авангарду"? Из пока вами увиденного.

- Есть "Авангард", есть "Локомотив", который играет в такой же манере. Есть команды.

- У вас в команде дарят головной убор лучшему игроку. Кому подарили сегодня?

- Дарят, но мы сегодня не отмечали. (Игорь Еронко)

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