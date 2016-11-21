Илья Ковальчук: "Почему столько драк? Защищали Шестеркина"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3) подчеркнул, что команда расслабилась, быстро забросив две шайбы в первом периоде. Также Ковальчук объяснил, что большое количество драк во втором периоде обуславливалось желанием игроков питерского клуба защитить своего вратаря Игоря Шестеркина, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что произошло в первом периоде? Почему СКА сначала забросил две шайбы, а затем пропустил трижды подряд?

– Это хоккей. Может быть, чуть расслабились после второго гола, допустили несколько нелепых ошибок, в том числе я. Надо быть более сконцентрированными в следующий раз.

– Первый гол СКА – ваша заслуга.

– Соперники разъехались в разные стороны, потеряли позицию, а я этим воспользовался – получилось отбросить на Пашу. Хороший гол.

– Что произошло во втором периоде? Почему столько драк?

– Защищали Шестеркина. Вратарь – это половина команды, тем более это наш. Мы обязаны были так реагировать. Не думаю, что со стороны ЦСКА кто-то намеревался бить Шестеркина, но это хоккей – все друг друга поняли. Да еще и потом во второй раз побили вратаря – такое недопустимо.

– Почему в третьем периоде команды остыли?

– Такое бывает в подобных играх – команды пытаются сделать результат в концовке. Но все равно силовой борьбы было много, а мы ее выдержали. Шестеркин несколько раз спас команду, а на последних минутах доказал, что не только умеет шайбы ловить, но и очки набирать. Молодец!