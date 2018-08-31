Илья Ковальчук: "Переход на маленькие площадки и два очка за победу – правильные нововведения"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук заявил, что не нужно пытаться сравнивать КХЛ с НХЛ, а надо быть самостоятельной лигой.



- Павлу Дацюку исполнилось сорок лет. Сами видите себя в 40 лет в хоккее?

- Посмотрим. Мне сейчас 35, и я очень рад этому. Через три года, когда закончится контракт, мы встретимся с вами, и я расскажу, что буду делать следующие два года.

- Идеальный клуб для завершения карьеры?

- Да я еще не собираюсь ее завершать. Даже не хочу об этом думать.

- С момента основания КХЛ лига стремиться навязать конкуренцию НХЛ, перенимает много фишек из-за океана. Можете назвать самое яркое нововведение в хоккее за последние шесть лет?

- Не надо пытаться сравниваться себя. Надо быть своей лигой. КХЛ – самостоятельная лига, которая растет и развивается. А что касается нововведения, это переход на маленькие площадки и два очка за победу. Считаю, это правильно для конкуренции. Будет намного меньше очковой разницы между командами верхней части турнирной таблицы и нижней. На маленьких площадках будет более динамичный хоккей, интересный зрителю, больше контактов, бросков по воротам. Все от этого только выиграют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)