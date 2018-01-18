Илья Каблуков: "Победа в регулярке? Готовимся к Кубку Гагарина и Олимпиаде"

Нападающий СКА Илья Каблуков после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:2) подчеркнул, что команда не думает по победе в регулярке. По словам форварда, хоккеисты готовятся к плей-офф и предстоящим Олимпийским играм-2018.

– Поначалу нам было сложновато, а затем стало проще, – сказал Каблуков. – В "Адмирале" молодые ребята, в плей-офф они не попадают, но они бьются за место в составе на следующий сезон. Так что тяжело было.

– В вашей карьере бывало такое, чтобы сразу оба вратаря бежали на скамейки одновременно, как случилось сейчас, когда обе команды решили, что отложенный штраф у соперника?

– Впервые такое в моей практике (улыбается). Мы сначала сами удивились. Не поняли, что происходит.

– Шестеркин что-то особенное от вас услышал после этого?

– Нет, мы все сначала думали, что удаление дали сопернику. Кричали Шестеркину "беги сюда". А потом они отобрали шайбу – и тут-то мы в растерянности оказались.

– Зато Зубарев попробовал себя в роли вратаря.

– Да, он хорошо сыграл: принял шайбу на себя.

– СКА осталось набрать два очка до победы в регулярном чемпионате. Держите в голове трофей?

– Нет, мы к плей-офф готовимся, к Олимпиаде.

– Держите в голове возможность попасть на Олимпиаду?

– Давайте дождемся, 25 числа все будет видно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)