Илья Авербух: "Хочу показать, что ЦСКА – один из самых ярких клубов России"

Чемпион мира-2002 по фигурному катанию, тренер Илья Авербух рад, что ему доверено выступить в качестве режиссера церемонии открытия первого домашнего матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Соперником армейцев по встрече, которая состоится 11 сентября, станет "Локомотив".

– Я очень рад нашему сотрудничеству с ЦСКА, ведь я сам выступал за армейский клуб на протяжении своей спортивной карьеры, – цитирует Авербуха официальный сайт клуба. – Поэтому для меня приглашение организовать открытие сезона на "ЦСКА Арене" – это большая честь. На церемонии я хочу показать, что ЦСКА – это, бесспорно, один из самых ярких хоккейных клубов России.

Как ранее отметили в пресс-службе московского клуба, Авербух планирует задействовать в церемонии открытия самые современные технологические решения. В качестве музыкального сопровождения выступит популярный рэп-исполнитель Noize MC.