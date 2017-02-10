Игроки "Сочи" подадут заявление в прокуратуру из-за долгов

Как стало известно "СЭ", 13 февраля игроки ХК "Сочи" собираются подать заявление в прокуратуру в связи с долгами клуба по зарплате – хоккеисты не получали деньги с октября прошлого года. По нашей информации, это решение согласовано с профсоюзом хоккеистов КХЛ.

Ранее руководство клуба обещало погасить задолженности сегодня, однако вновь перенесло дату выплат – теперь на 14 февраля. Однако хоккеисты не собираются ждать и уже в понедельник готовятся либо подавать заявление в прокуратуру, либо обращаться в дисциплинарный комитет по поводу досрочного расторжения контракта. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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