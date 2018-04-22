Игроки "Рубина" посетили матч финала Кубка Гагарина "Ак Барс" – ЦСКА. Фото

Сегодня "Ак Барс" принимает ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанской команды.

На игре присутствуют футболисты "Рубина", которые поддерживают казанскую команду. Это Павел Могилевец, Сердар Азмун, Владимир Гранат и Федор Кудряшов.

Текстовая трансляция матча "Ак Барс" – ЦСКА