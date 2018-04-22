Игроки "Рубина" посетили матч финала Кубка Гагарина "Ак Барс" – ЦСКА. Фото

Сегодня "Ак Барс" принимает ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанской команды.
На игре присутствуют футболисты "Рубина", которые поддерживают казанскую команду. Это Павел Могилевец, Сердар Азмун, Владимир Гранат и Федор Кудряшов.
Вперёд @hcakbars 💪💪💪#айдазакубком pic.twitter.com/zvrDwHRPyZ– "Рубин" Казань (@fcrk) 22 апреля 2018 г.
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Kareem Abdul-Jabbar
С Победой!!! Эмиль красавчик! Все красавцы!!!!
19:20
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