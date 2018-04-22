18:44 | Хоккей — КХЛ

Игроки "Рубина" посетили матч финала Кубка Гагарина "Ак Барс" – ЦСКА. Фото

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Сегодня "Ак Барс" принимает ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанской команды.

На игре присутствуют футболисты "Рубина", которые поддерживают казанскую команду. Это Павел Могилевец, Сердар Азмун, Владимир Гранат и Федор Кудряшов.

Текстовая трансляция матча "Ак Барс" – ЦСКА

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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