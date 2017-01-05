Игорь Захаркин: "Здорово, что парни бились и достойно закончили основное время матча"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:1 Б) остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные проявили характер.



– Сложная игра для нас, мы потеряли двух игроков, но ребята проявили характер, сражались. Я вижу, что есть некоторая скованность, мы мало забивать стали, сегодня один гол вымучили. Здорово, что парни бились и достойно закончили основное время матча. Григоренко получил повреждение на раскатке, также травмировался Лазарев. Не скажу, что с ним, – цитирует Захаркина пресс-служба клуба.