Игорь Захаркин: "Ак Барсу" будет тяжело бороться против СКА в финале Кубка Гагарина"

Известный специалист Игорь Захаркин оценил шансы "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" на победу в плей-офф Восточной конференции КХЛ. При этом специалист уверен, что на "Западе" в финал Кубка Гагарина выйдет СКА.

– Сейчас "Салават Юлаев" по составу это очень сильная команда, – цитирует "Реальное время" слова Захаркина. – Сейчас у Уфы четыре великолепных звена и есть пятое, то есть команда полностью укомплектована. И поэтому, я думаю, у них очень хорошие шансы на победу в конференции. Но есть определенные вопросы по части мотивации и связи с тренером.

– А каковы шансы и максимум у "Ак Барса"?

– Я думаю, что у "Ак Барса" не менее мощный состав и это другая команда, которая будет играть в финале. У тренерского штаба Казани более тесный контакт с командой и в этом ее особенная сила. И если эти команды сойдутся в финале конференции, у Казани больше шансов.

– А на третий кубок Казань готова замахнуться?

– Я думаю, что очень тяжело в нынешнем сезоне будет бороться против СКА. Это я сразу отвечаю на вопрос, кто победит в Западной конференции.