Игорь Уланов: "Проспали начало матча"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (2:1 ОТ) посетовал на неудачное начало встречи. По его словам, хорошо сыграли вратари обеих команд.

– Проспали начало матча – первые пять-семь минут – и пропустили гол. Потом проснулись, начали наверстывать. Игра была интересная, в первую очередь для болельщиков: у обеих команд были голевые моменты, но вратари сегодня сыграли на приличном уровне. Играя с лидером, мы, конечно, немного перестраховывались, выбрасывали иногда шайбы. Есть над чем работать, но мы берем из каждого матча только позитивное.

