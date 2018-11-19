Игорь Уланов: "Игра была интересной, с достойным соперником - во втором периоде "Адмирал" застал нас врасплох"

И. о. главного тренера "Спартака" Игорь Уланов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" со счетом 4:2 отметил, что игра получилось интересной. Он также добавил, что команда очень рада победе.

- Конечно, игра была интересной, с достойным соперником - во втором периоде "Адмирал" застал нас врасплох, - приводит пресс-служба клуба слова Уланова. - Первый период мы опять начали вяло, но второй его половине немного разыгрались. Пошли удаления, мы выстояли. При счете 2:2 отступать было уже некуда - добавили скорости. Конечно, мы очень рады этой победе, выездная серия продолжается.

​"Адмирал" продлил серию поражений до восьми игр, а "Спартак" одержал четвёртую победу в последних шести матчах.

Все о КХЛ – здесь.