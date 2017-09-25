Игорь Никитин: "Счастливая шайба Телегина – вознаграждение за его работу"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Слованом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки нервничали из-за нереализованных моментов. Также специалист отметил победную шайбу Ивана Телегина, которую форвард забросил за 12 секунд до сирены.

– Забросили счастливую шайбу в конце, поэтому выиграли, – сказал Никитин. – Не реализованные моменты в первом периоде заставили ребят нервничать. Во втором, соперник сбил наш пыл, и получилась нервная концовка. Но мы терпели и дотерпели. Я поблагодарил ребят за это.

– Пашнина будете наказывать за ошибку в меньшинстве?

– Здесь не дети, а взрослые ребята. Как их наказывать? Должен быть самоанализ. Конечно, все разберем и подскажем.

– Показалось, что команда двигалась медленно после выездной серии. Согласны?

– Поездка была на Дальний Восток, и физиологию еще никто не отменял. Конечно, состояние не особой свежести. Но, ребята работали.

– Кого выделите из состава?

– Счастливая шайба, которую забросил Телегин – вознаграждение за его работу и терпение. Имея много хороших моментов, он не мог забить. А так, выигрывает и проигрывает команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)