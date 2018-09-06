Игорь Никитин – о победе над "Магниткой": "Дождались своего шанса"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Специалист отметил, что обыграть сильного соперника приятно.
– Тяжелая игра, много эмоций, много сил отдали ребята в меньшинстве, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Думаю, что это был ключевой момент. Дождались своего шанса, в третьем периоде достаточно грамотно играли. Приятно побеждать сильную команду. Готовимся к следующему матчу.
💬 Игорь Никитин:– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 6 сентября 2018 г.
– Тяжелая игра, много эмоций, много сил отдали ребята в меньшинстве. Думаю, что это был ключевой момент. Дождались своего шанса, в третьем периоде достаточно грамотно играли. Приятно побеждать сильную команду. Готовимся к следующему матчу. pic.twitter.com/sro74gavNa