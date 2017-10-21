Игорь Никитин: "Не хватило эмоций после удачного матча с "Магниткой"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Локомотива" (2:3 ОТ) признал, что его команда не успела эмоционально восстановиться эмоционально после разгромной победы над магнитогорским "Металлургом" (7:2). Также наставник армейцев остался доволен игрой капитана команды Сергея Андронова.

– Сегодня получился хороший матч, но меньшинство забрало у нас много сил, цитирует ТАСС Никитина. – Не хватило эмоций после удачного матча в Магнитогорске, мы не успели его "переварить".

Травма Сергея Андронова? У нас есть главный арбитр, пусть он разбирается. Мало кому интересно, что я считаю по поводу судейства. Что касается Сергея, он себя хорошо проявил как спортсмен и капитан.

Напомним, после 22 матчей "регулярки" ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков. У "Локомотива" после 24 игр 39 баллов, ярославцы располагаются на пятой строчке.