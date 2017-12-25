Игорь Никитин: "Команда проявляется в том, чтобы безболезненно пройти спад"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Динамо" (3:2Б) сказал, что команде не хватало завершения, а эмоции перехлестывали. Он отметил, что обе команды показали приличное движение.

– Три разных периода, позитивный третий, когда уже играли головой и сердцем, – сказал Никитин. – Мы дисциплинировано играли. Движение было с обеих сторон приличное. Где-то не хватало завершения, эмоции перехлестывали, но победа есть победа.

– В этом матче у вашей команды пятьдесят бросков в створ и три гола. Этого маловато. В чем причина того, что у команды упала результативность?

– Причин несколько. Первая – Бочаров. Вторая - "Динамо" билось. А третья – утомление ребят. В завершении – тонкая работа мелких мышц, они устают. Бросок есть, а резкости нет.

– От ЦСКА ждали большего в трех последних встречах. Но много ребят было в сборных. Можно сказать, что у армейцев не получается из-за этого, или дело в обычном спаде?

– У всех он бывает. Команда в этом и проявляется, чтобы безболезненно пройти спад. Если смотреть расписание, у нас в этом месяце четырнадцать матчей через день. Соперники сильные. Ребята очень много эмоций оставили в сборной. Здесь проверяется, кто есть кто. Многие этого раньше не знали. Нужно проходить через это лично, а не смотреть по телевизору. Тогда это будет в плюс.

– В последних матчах более-менее стабильно смотрится в атаке только звено Шалунов-Капризов-Шумаков. Что у других ребят не получается?

– Это тройка пропустила сегодня две шайбы. Вы видите только нападение, но не оборону. Защитники тоже участвуют в атаке. Хоккей сейчас – это симбиоз, и защитники должны помогать атаке. Здесь спрос с обеих сторон. Не уместно разделять команду на нападающих и защитников. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)