Игорь Никитин: "Капризов - "лимитчик", мы должны включать его в заявку"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (3:1) отметил, что после первого периода гости стали действовать организовано и насытили оборону перед воротами.

– Первый период получился, – сказал Никитин. – Потом не скажу, что мы перестали играть, просто соперник действовал организовано, была насыщенная оборона под воротами, нападающие у нас больше по периметру контролировали шайбу. Забить легких голов уже не получалось. Все ребята старались, работали, я им за это благодарен.

– Что касается Капризова, он каждый раз остается в составе, несмотря на ротацию. Почему?

– Капризов является "лимитчиком". Парень 1997 года рождения. Есть правило, по которому мы должны включать его в заявку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)