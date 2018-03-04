Игорь Никитин: "Иллюзий после победы с таким счетом не испытываем"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (6:0) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что оформившего дубль форварда Максима Шалунова могло мотивировать непопадание в сборную России на Олимпиаду-2018.

– Забили удачно. Ребята старались, что-то не получалось, местами в действиях была нервозность. Иллюзий после победы с таким счетом не испытываем. Готовимся к завтрашней игре.

– Шалунова, забросившего восемь шайб в последних пяти матчах, мотивировало непопадание на Олимпиаду?

– Голы в плей-офф обсуждать бессмысленно. Важно, как играет вся команда. Что касается Шалунова, то нормального спортсмена такая ситуация и должна мотивировать. Максим – нормальный спортсмен.

– Правда, что Окулов может не сыграть в этом плей-офф?

– У него и Светлакова заболевание. Надеюсь, у них еще будет шанс сыграть. (Михаил ЗИСЛИС)