Игорь Макаров: "Салават" – играющая команда. Это мне нравится"

Нападающий "Салавата Юлаева" Игорь Макаров после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от рижского "Динамо" (2:3 Б) поблагодарил болельщиков за поддержку. Он добавил, что доволен своей новой командой.

– Первый матч на "Уфа-Арене", – начал Макаров. – Приятно было играть. Болельщики хорошо заводят команду. Конечно, обидно проигрывать по буллитам. Мы сумели отыграться с 0:2, были близки и к победе. Сказались удаления, мы много играли в меньшинстве, а нужно действовать более дисциплинированно. Справиться с нервами надо.

– Ваша карьера в "Салавате" началась с непростого выезда.

– Да уж, врагу не пожелаешь такого начала в новой команде. В Питере и Москве очень тяжело было. Ладно, первый блин комом, все наладится. Это ведь начало сезона. Не только мы, многие команды приведут свою игру в порядок.

– Вы поиграли в ЦСКА и СКА. А что можете сказать об игре "Салавата Юлаева"?

– "Салават" – играющая команда. Играющая именно в хоккей. Мне этим и нравится клуб. А я знаю, что от меня требуется. Думаю, тренеры меня брали сюда не просто так, знают мои возможности. (Вадим АМИНОВ)