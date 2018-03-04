Игорь Гераськин: "Хочу, чтобы Гулявцев остался в "Северстали"

Нападающий "Северстали" Игорь Гераськин прокомментировал информацию, что главный тренер команды Александр Гулявцев может покинуть свой пост по окончании сезона. Напомним, что специалист вывел команду в плей-офф впервые за пять лет. Сегодня череповецкий клуб уступил СКА (3:4 ОТ) в первой встрече серии.

– Конечно, обрадовался, что забросил шайбу в первом своем матче в плей-офф, – сказал Гераськин. – Плохо, что мы при этом проиграли. Надо забывать об этой шайбе и готовиться к следующему матчу. Череповец давно не играл в плей-офф, нужно побеждать. Мы играем только на победу, других вариантов не рассматриваем. Мы не будем довольны, если просто выиграем матч или два. Какой один матч? Мы должны четыре игры выиграть.

Ничего не слышал о контракте Гулявцева. Я хотел бы, чтобы он остался в "Северстали" на будущий сезон. Играли сегодня по плану, стояли, терпели, пытались на контратаках поймать. План такой и был: ловить на себя все броски, помогать вратарю, наносить броски с любых позиций. 0-24 по штрафному времени? Я не буду это обсуждать. Судьи так решили, им виднее. (Игорь ЕРОНКО)