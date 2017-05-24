Игорь Есмантович: "Тренерский штаб ЦСКА еще формируется"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что клуб пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером команды Игорем Никитиным. ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что 44-летний Никитин возглавил команду, однако срок соглашения пока не назван.

– Эту информацию я еще должен до конца "дорулить", – цитирует ТАСС Есмантовича. – Не пытайте пока меня. Тренерский штаб команды формируется.