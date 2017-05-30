Игорь Есмантович: "Капризов, Шалунов и Шумаков - звезды? Что они выигрывали?"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона. Руководитель рассказал о трансферной политике красно-синих.

– ЦСКА был довольно активен на трансферном рынке, в клуб пришли несколько молодых перспективных игроков, которые, несмотря на возраст, были лидерами своих команд. Прежде всего, это Кирилл Капризов, новосибирское звено. В связи с этим появилось немало публикаций на тему того, что теперь ЦСКА скупает всех звезд лиги.

– Давайте по порядку. А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков, – что они выиграли? Далее. Когда я пришёл в клуб, передо мной были поставлены определённые задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными. За 15, скажем, лет или значительно быстрее. То, что эти молодые ребята попали в ЦСКА – что тут плохого? Мы, достигая главной цели, даём им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много.

Разве в советские времена ЦСКА или "Динамо" формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что плохого в этом? И ещё один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России. Из пяти зачётных возрастов три – чемпионы России: 2000, 2001 и 2004 годы. 2006-й выиграл Кубок Газпромнефти, крупный международный турнир. Победа в нем 11-летних пацанов дорогого стоит. 2007 и 2008 выиграли Кубок Москвы. Это говорит о том, что мы глубоко сосредоточены на подрастающем поколении, закладывая фундамент будущего нашего клуба. Поверьте, Олимпиада 2022 года уже не за горами.