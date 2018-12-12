Хоккеист "Тайфуна" справил нужду в центре Владивостока. Его накажут

Игрок "Тайфуна" (молодежная команда "Адмирала") справил малую нужду на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает PrimaMedia. Видео в Инстаграме опубликовала одна из жительниц города. Имя хоккеиста не указано.

На видео один из двух прогуливающихся по центру города спортсменов справляет малую нужду на опору освещения прямо посреди оживленной улицы. По словам горожанки, после публикации ролика, с ней связался человек, представившийся сотрудником клуба "Адмирал" и попросил удалить видеозапись, пообещав при этом, что к хоккеисту будут приняты меры.

- Разбираемся, были ли там спортсмены нашей спортивной системы, - цитирует агентство пресс-службу "Адмирала". - Если факт подтвердится, то виновники понесут наказание. В любом случае мы считаем подобное поведение недопустимым.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что руководство клуба осведомлено об инциденте с участием молодых хоккеистов команды "Тайфун". По словам собеседника агентства, к спортсменам уже применены меры дисциплинарного характера, в ближайшее время руководство примет решение об их дальнейшей судьбе.

- В настоящий момент оба хоккеиста уже отстранены от тренировок и участия в играх. Поскольку сейчас в тренерском штабе команды "Тайфун" происходят кадровые перестановки, окончательное решение о дальнейшей судьбе спортсменов пока не принято. Это будет сделано как только будет окончено формирование тренерского состава. Беседа с ребятами была, они очень извиняются и переживают. У нас даже был разговор о том, чтобы они пошли и сами помыли этот столб. Так что в ближайшее время решение будет найдено. Разумеется, просто так мы этого не оставим, – сказал источник.

Все о КХЛ - здесь.