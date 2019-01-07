ХК "Сочи" обыграл "Сибирь" после трех поражений кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" обыграл "Сибирь" со счетом 5:3. Отметим, что в предыдущих трех матчах сочинцы проиграли.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Сибирь" (Новосибирская область) – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Голы: Комаров – 2 (Воробей), 10:46 – 0:1. Рахимуллин – 6 (Акмальдинов, Йокипакка), 33:13 – 1:1. О`Делл – 15 (Росен, Пайгин), 33:37 – 2:1. О`Делл – 16 (бол., Пайгин, Мосалев), 45:16 – 3:1. Точицкий – 4 (Полунин, Алтыбармакян), 46:24 – 4:1. О`Делл – 17 (мен.), 49:09 – 5:1. Наумов – 1 (Казаков, Первушин), 51:15 – 5:2. Миловзоров – 7 (Саюстов, Шаров), 51:58 – 5:3.

Вратари: Шикин – Тэйлор (Красиков, 46:24, 58:36).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 42 (13+15+14) – 28 (9+7+12).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

7 января. Сочи. ДС "Большой".