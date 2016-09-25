Хет-трик Капризова не спас "Салават" от проигрыша "Медвешчаку"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил "Медвешчаку" – 4:5. Решающий буллит реализовал Жильбер Брюле. В составе хозяев три шайбы забросил нападающий Кирилл Капризов. Уфимский клуб потерпел шестое поражение в последних восьми встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Медвешчак" (Загреб) - 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Паре - 1 (Брюле), 5:54 - 0:1. Е. Бодров - 3 (Умарк, Хартикайнен), 7:16 - 1:1. Капризов - 1 (Лисин), 11:09 - 2:1. Глумак - 1, 31:01 - 2:2. Брюле - 4 (Крейчик, Жиру), 31:46 - 2:3. Капризов - 2 (Мих. Воробьев), 36:26 - 3:3. Капризов - 3 (Леписто, Умарк), 46:41 - 4:3. Макмиллан - 3 (Ларкин), 56:29 - 4:4.

Победный буллит: Брюле.

Вратари: Сведберг - Тэйлор.

Штраф: 2 - 12.

Броски: 36 (13+8+12+3) - 25 (7+11+4+3).

Судьи: Бондарь, Васильев.

25 сентября. Уфа. "Уфа Арена".