Хелльберг, Кронвалль и Ковальчук - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата. В список вошли вратарь "Куньлуня" Магнус Хелльберг, защитник "Локомотива" Стfффан Кронвалль и форвард СКА Илья Ковальчук. Лучшим новичком недели стал нападающий "Йокерита" Эли Толванен.

Хелльберг в двух матчах в составе китайской команды одержал две победы, не пропустив ни одной шайбы. Его "сухая" серия насчитывает 120 минут. Кронвалль помог ярославцам одержать четыре победы в четырех встречах, набрав при этом 4 (2+2) очка при показателе полезности "+2".

Один из лидеров питерских армейцев, которые со старта сезона одержали 12 побед в 12 матчах, на прошлой неделе набрал 7 (4+3) балла за результативность в четырех встречах. 18-летний форвард финнского клуба Толванен в трех играх, две из готорых "джокеры" провели на выезде, помог команде одержать три победы. На его счету 2 (1+1) очка.