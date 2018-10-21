16:15 | Хоккей — КХЛ

Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам СКА

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СКА опубликовал видеообращение Хабиба Нурмагомедова в своем Твиттере. Российский боец пожелал игрокам СКА удачи в предстоящем матче с ЦСКА.

– Мужики, покажите сегодня настоящую борьбу, и результат обязательно придет, – сказал Хабиб. – Удачи и вперед СКА!

 

"Армейское дерби" СКА – ЦСКА пройдет в рамках регионального чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 (мск).

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