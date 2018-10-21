Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам СКА

СКА опубликовал видеообращение Хабиба Нурмагомедова в своем Твиттере. Российский боец пожелал игрокам СКА удачи в предстоящем матче с ЦСКА.

– Мужики, покажите сегодня настоящую борьбу, и результат обязательно придет, – сказал Хабиб. – Удачи и вперед СКА!

"Мужики! Покажите сегодня настоящую борьбу, и результат обязательно придёт! Удачи и вперёд СКА"! 💪@TeamKhabib pic.twitter.com/KN4HVkLToW – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 октября 2018 г.

"Армейское дерби" СКА – ЦСКА пройдет в рамках регионального чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 (мск).