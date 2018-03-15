Гусев, Дацюк и Карпов - в первой тройке СКА перед матчем с "Локомотивом"

Никита Гусев, Павел Дацюк и Максим Карпов занимаются в первой тройке СКА на открытой тренировке команды перед серией с "Локомотивом". Полностью состав питерского клуба по звеньям выглядит так:

Гавриков - Войнов, Гусев - Дацюк - Карпов;

Яковлев - Херсли, Ковальчук - Шипачев - Торесен;

Зубарев - Зуб, Широков - Коскиранта - Плотников;

Рыков - Хафизуллин, Барабанов - Каблуков - Калинин;

Не играющие: Белов - Рундблад, Кетов - Прохоркин - Тихонов;

Вратари: Коскинен, Шестеркин, Гибадуллин. (Игорь ЕРОНКО)

"Локомотив" стал соперником СКА по 1/2 финала Западной конференции. Первая встреча между командами состоится завтра, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.