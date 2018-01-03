Горди Дуайер: "Против "Магнитки" нам удалось действовать очень терпеливо на протяжении всего матча"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер сказал, что его команда была готова к хоккею, который показал магнитогорский "Металлург" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наставник белорусской команды похвалил Юнаса Энрота, который помог его команде добиться победы.

- Мы знали, что "Металлург" будет играть на высоком уровне, - цитирует официальный сайт минского "Динамо" Дуайера. - Тем более, недавно нам удалось одолеть дома СКА, который также демонстрирует хоккей высочайшего качества. Так что мы знали, к чему надо быть готовыми. Нам удалось действовать очень терпеливо на протяжении всего матча. Отлично сыграл наш голкипер. Мы действовали, как одна команда. Наконец, нам удалось реализовать моменты в третьем периоде.