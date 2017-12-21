Горди Дуайер: "Эволюция минского "Динамо" связана с появлением новых молодых игроков"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер в интервью клубной пресс-службе после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (2:3) подчеркнул, что игра шла до гола. По словам специалиста, победить в этой встрече могли обе команды.

– Половину ростера ярославцев составляли парни 22 лет и моложе. Что им помогло склонить чашу весов в свою пользу? – вопрос Дуайеру.

– Игра шла до гола. При таком раскладе могли победить как мы, так и соперник. И нет ничего удивительного в этом успехе хозяев. Все-таки Ярославль славится своей школой – одной из топовых в России. Сейчас здесь подросло много молодых талантливых ребят. Знаю, что команда стала еще моложе по сравнению с предыдущим сезоном, в частности в защите. И парни продолжают развиваться, прогрессировать. Это то, чем может гордиться город и клуб. Да, опыт важен, но не менее важно и наличие такой смены.

– Полагаю, что задача у "Динамо" – попадание в восьмерку. Желаем, чтобы вы ее решили, потому что в Минске хорошая команда! А вопрос такой: есть ли еще потенциал для усиления игры?

– Эволюция "Динамо" в этом сезоне связана с появлением новых молодых игроков. И мы продолжаем их привлекать до сих пор. Продолжаем давать им шанс, хотим, чтобы они росли и развивались. И сегодня у нас тоже был достаточно молодой ростер. Эти ребята учатся, прибавляют. Два дня назад смогли одолеть СКА в Санкт-Петербурге, а сейчас едва не набрали очки в Ярославле. Мы на правильном пути. Надеюсь, продолжим выездную серию в том же духе.