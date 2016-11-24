Горди Дуайер: "Это была игра нашего вратаря"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после победы над "Спартаком" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил хорошую игру вратаря. По словам наставника, команда завоевала три очка за счет характера.

– Хотел бы поблагодарить "Спартак" за отличную игру, – отметил Дуайер. – Сегодня очень хорошо играли, жестко, также хотелось бы поблагодарить вратаря, который сыграл просто великолепно. Это была его игра. Он сделал все, чтобы принести нам эту важную победу.

– Как ваша команда сумела настроиться после разгрома в Нижнем Новгороде?

– Все очень просто. Команда проявила свой характер, забил капитан, вратарь хорошо сыграл. Прошлая игра уже была, здесь нечего говорить, но эта победа за счет характера команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)