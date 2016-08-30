Горди Дуайер: "Домашний лед - преимущество для "Медвешчака"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (3:2 ОТ) отметил важность последних успехов своих подопечных. Специалист высоко оценил класс соперника.

– Одержали три победы подряд, – приводит официальный сайт "Медвешчака" слова Дуайера. – Они не были легкими или красивыми, но тем не менее очень важными. Мы рады были вернуться на домашний лед и доказали, что для нас это большое преимущество. Мы хорошо начали, но было непросто. "Сочи" – очень хорошая команда.

Результативность Катича? Нечасто бывает, что игроки меняют свою роль на льду. Снимаем шляпу перед Марком, он обладает правильными качествами, которые позволяют ему реагировать на изменения игровой ситуации нужным образом. Сейчас он нашел способ быть эффективным в атаке. Шон Моррисонн – отличный профессионал. Он ведет команду за собой и является примером для всех.