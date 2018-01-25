Горди Дуайер: "Благодаря Энроту "Динамо" выиграло множество матчей"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы над "Слованом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команды провели зрелищную игру из-за своего положения в таблице. Также специалист заявил, что голкипер Юнас Энрот – один из лучших игроков команды в этом сезоне.

– Сегодня был зрелищный матч: и нам, и братиславцам уже нечего терять. Вначале соперник повел в счете, однако "Слован" нечасто бросал, и у нас получилось выровнять игру и победить. Также мы очень рады за Михаила Карнаухова. Отмечу, что и команда всеми силами старалась помочь голкиперу хорошо провести встречу. Нам удалось достойно завершить этот отрезок сезона, порадовать болельщиков. Надеюсь, оставшиеся матчи мы проведем так же.

– Какой график у команды на ближайшую международную паузу?

– У нас со многими командами схожее расписание. Три человека едут на Олимпиаду, и это замечательная возможность для парней, чтобы показать себя. Часть игроков присоединится к национальной сборной, в составе которой проведут два очень интересных матча – против России и Канады. Мы не раз говорили, что это будет запоминающийся период, поскольку не каждый день предоставляется возможность поиграть против команд настолько высокого уровня. Оставшиеся ребята останутся в расположении команды и будут готовиться к следующим матчам.

– Сезон практически завершился. Можете ли персонально выделить хоккеиста, который, на ваш взгляд, показал наиболее высокий результат?

– Думаю, пока еще рано говорить об этом. Но из тех, кто приходит на ум в первую очередь, – Юнас Энрот. Он один из ведущих игроков команды, благодаря которому у нас получилось выиграть множество матчей. Однако, не стоит забывать, что у остальных ребят еще есть возможность проявить себя и на Олимпиаде, и в составе сборной Белоруссии, и в оставшихся матчах КХЛ.