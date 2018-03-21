Голубовский назначен на пост генменеджера "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявил о назначении Яна Голубовского на пост генерального менеджера команды.

– Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен – он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе работу тренерского штаба и комплектование состава, – сказал исполняющий обязанности председателя правления клуба Дмитрий Сватковский. – Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и "Торпедо" внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность.

Правление поручило генеральному менеджеру до 5 апреля подготовить предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба и команды на новый сезон.