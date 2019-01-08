Главный тренер "Куньлуня" назвал причины поражения от "Салавата Юлаева"

Главный тренер "Куньлуня" Юсси Тапола после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:7) заявил, что у его команды возникли проблемы во втором периоде.

- Тяжелый был для нас старт – мы получили удаление и пропустили гол, - приводит слова Таполы официальный сайт "Салавата Юлаева". - Но мы смогли вернуться в игру и даже выиграли первый период. Во втором у нас опять возникли проблемы.

И конечно, эпизод с четвертым голом хозяев, по которому был вопрос - офсайд или нет. Получили меньшинство и пропустили гол. Это был ключевой момент – 3:3 или 5:3. С таким соперником, когда он ведет в счете с таким преимуществом, сложно играть. Это хорошая команда, у которой ровный состав звеньев и хороший вратарь. Конечно, было тяжело.

К вратарю претензии нет. Это вопрос в целом, то как мы играем в обороне и в атаке. Тем более мы пропустили два гола, когда у нас были выходы 3 в 2 и мы теряли шайбу и нарывались в контратаку. В этом кроются проблемы.

"Куньлунь" занимает 9-е место в Восточной конференции, имея в активе 41 очко.

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