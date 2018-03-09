00:08 | Хоккей — КХЛ

Главный арбитр КХЛ: "Телегин был удален за нецензурную брань"

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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, за что форвард ЦСКА Иван Телегин был удален в матче со "Спартаком" в четвертом матче плей-офф КХЛ. ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 и выиграл серию 4-0. 

– По-моему, это рядовой момент, который нет смысла обсуждать и муссировать, – цитирует "Р-Спорт" Анисимова. – Человек высказывается в нецензурной форме, ведет себя неправильно, за что сначала получает предупреждение, потом - десять минут. Тем не менее Телегин все равно продолжил свою линию поведения, вот ему и дали еще 20 минут. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180308/1133784679.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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avtomir08

просто завзвездился телега

09:04

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