Гиртс Анкипанс: "Рижское "Динамо" верит, что сезон можно спасти"

Генеральный менеджер и исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс подчеркнул, что клуб верит в возможность спасти нынешний сезон КХЛ. По словам специалиста, динамовцы будут биться до последнего.

Напомним, что рижане проиграли 14 матчей подряд в КХЛ, последние две игры команда провела под руководством Анкипанса. 28 сентября "Динамо" объявило о том, что Сандис Озолиньш покидает пост главного тренера.

– На этой неделе взяли очки в игре с ЦСКА, могли брать и в матче с "Витязем", но пара маленьких ошибок не позволила этого сделать. А так мы довольны игрой в плане интенсивности, в плане агрессии, результат где-то уже совсем близко, – приводит "Р-Спорт" слова Анкипанса. – Надо просто поверить в это, когда идет такая серия поражений, то это тяжело психологически. Сейчас нужно просто поверить в себя. Конечно, мы верим, что сезон можно спасти. Пока шансы есть, нужно в них верить, и мы будем бороться до последнего. По-другому просто нельзя.