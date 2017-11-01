Гиртс Анкипанс: "Чистов? Все вопросы по составу будем решать во время паузы"

Главный тренер и генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс прокомментировал информацию о расторжении контракта с защитником Ансси Салмелой. Он отметил, что во время международной паузы планирует решать вопросы по составу.
– Мы не расторгли контракт с Салмелой, а перезаключили. Он остается. Как изменились условия его соглашения – это секрет.
– Будут ли еще приобретения?
– До международной паузы приобретений у нас не будет.
– Решение по Чистову будет принято во время паузы?
– Все вопросы по составу будем решать во время паузы. Фамилий я называть не буду. (Игорь ЕРОНКО)
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