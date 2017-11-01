Гиртс Анкипанс: "Чистов? Все вопросы по составу будем решать во время паузы"

Главный тренер и генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс прокомментировал информацию о расторжении контракта с защитником Ансси Салмелой. Он отметил, что во время международной паузы планирует решать вопросы по составу.

– Мы не расторгли контракт с Салмелой, а перезаключили. Он остается. Как изменились условия его соглашения – это секрет.

– Будут ли еще приобретения?

– До международной паузы приобретений у нас не будет.

– Решение по Чистову будет принято во время паузы?

– Все вопросы по составу будем решать во время паузы. Фамилий я называть не буду. (Игорь ЕРОНКО)