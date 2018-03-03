Герман Титов: "Надеюсь, что в серии с "Салаватом" мы выйдем победителями"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов в интервью официальному сайту клуба отметил, что в его команде все звенья должны давать результат, а также считает, что с "Салаватом Юлаевым" играть интереснее, чем с "Ак Барсом". Напомним, что в первом раунде плей-офф омичи сыграют с клубом из Уфы, первый матч – 4 марта.

– Как я всегда говорю, команда должна играть от себя, навязывать сопернику свою волю, поджимать под себя. Но, конечно, мы будем варьировать установку, смотря, как соперник будет играть. Все это мы учитываем и готовимся к серии.

– Судя по сегодняшней тренировке, наигрываются два атакующих звена – Сундстрема и Семенова, и два рабочих, разрушающих. Это так?

– Нет, я считаю, что в хорошей команде должны все четыре звена делать результат. Звено Семенова в этом сезоне действительно лидер, может быть, поэтому так показалось. Но и в звене Хохрякова есть креативщики, Кугрышев и вернувшийся в строй Лемтюгов, надеюсь, тоже скажут свое слово.

– Есть мнение, что с Уфой проще, приятнее и интереснее играть, чем с Казанью. Согласны?

– Если честно, да. Это мастеровитая команда, которая играет и дает играть. Я считаю, что и наша команда очень хорошо укомплектована, поэтому будет интересная серия. И надеюсь, что в этой серии мы выйдем победителями.

– В чем главное противостояние? Защита "Авангарда" против нападения "Салавата Юлаева"? Или вратарское противостояние?

– Плей-офф – это три компонента: спецбригады большинства, меньшинства и вратари. Всегда это было, в том числе и во времена моей игровой карьеры. Я думаю, здесь других мнений быть не может. Эти три критерия будут определяющими.

– А психологический момент – тот факт, что зашли в плей-офф, забив гол на последней минуте? Насколько это сплотило коллектив?

– Во-первых, мы вырвали эту победу, проигрывая 1:3. И ребята показали, что у них есть характер, они не останавливались, верили до конца. И Бог вознаградил за терпение, желание войти в плей-офф. Но мы уже забыли ту игру, и сейчас готовимся к новым. Ведь плей-офф – это новый чемпионат, другие игры, когда все начинается с нуля. Здесь наш соперник на бумаге может быть и посильнее выглядит, но все покажет лед, как говорится. Игра покажет, кто сильнее на самом деле.