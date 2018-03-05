Герман Титов: "Беспокоит, что "Авангард" играл очень недисциплинированно"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после победы над "Салаватом Юлаевым" (7:2) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что омичам удалось закрыть ведущее звено соперника, а также надеется, что у команды будет меньше удалений в следующей встрече.

– Хочу свою команду и болельщиков поздравить с победой. Сделали выводы после первой игры. Постарались закрыть первое звено уфимской команды, у нас это получилось. Беспокоит то, что очень недисциплинированно сыграли, очень много невынужденных удалений. Надо это убирать, потому что играют две очень хорошие команды, особенно, у Уфы очень сильное большинство.

– Такой счет может сказаться на дальнейшей игре в серии?

– Вчера был крупный счет, сегодня был крупный счет. Я считаю, ребята у меня опытные. Понимают, что еще ничего не добились. Еще долгий путь в этой серии, потому что очень хорошая команда против нас играет. Я не думаю, что скажется на наших игроках.