Геннадий Величкин: "Проект календаря КХЛ никуда не годится"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что проект календаря КХЛ на следующий сезон, ранее предоставленный клубам, никуда не годится. Он добавил, что проект будет проходить притирку.
– Я уже успел пообщаться с авторами календаря, – заявил Величкин. – В течение недели мы будем вести каждодневные консультации. Конечно, этот проект никуда не годится. Сейчас трудно его оценить, но на 100% он не хороший. Этот проект будет проходить притирку. Уверен, что у нас будет возможность его поменять. Надеемся, готовый календарь будет гораздо лучше. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Официальная презентация календаря лиги состоится 12 июля.
spetrov
Было бы неплохо, если бы специалисты озвучивали суть своих претензий.
15:53