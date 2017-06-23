Геннадий Величкин: "Проект календаря КХЛ никуда не годится"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что проект календаря КХЛ на следующий сезон, ранее предоставленный клубам, никуда не годится. Он добавил, что проект будет проходить притирку.

– Я уже успел пообщаться с авторами календаря, – заявил Величкин. – В течение недели мы будем вести каждодневные консультации. Конечно, этот проект никуда не годится. Сейчас трудно его оценить, но на 100% он не хороший. Этот проект будет проходить притирку. Уверен, что у нас будет возможность его поменять. Надеемся, готовый календарь будет гораздо лучше. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Официальная презентация календаря лиги состоится 12 июля.