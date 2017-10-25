Геннадий Величкин: "Летом "Ак Барс" не хотел отдавать Чибисова"

Генеральный менеджер магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что клуб вел переговоры о переходе форварда "Ак Барса" Андрея Чибисова еще летом. Сделка была оформлена сегодня, 25 октября. В обратном направлении из "Магнитки" проследовал Ярослав Косов.

- По Чибисову мы работали еще летом, но "Ак Барс" не захотел его отдавать, - цитирует ТАСС Величкина. - Насколько я понимаю, у него там не все складывалось с тренерским штабом, поэтому он не играл. Но мы хотели его заполучить, вели переговоры последние несколько недель, обсуждали разные варианты. Сегодня мы сошлись на этом обмене.

Напомним, в этом сезоне Косов принял участие в 19 матчах "регулярки", набрав 7 (2+5) очков. Чибисов, в свою очередь, провел 6 игр, набрав в них 2 (1+1) балла за результативность.