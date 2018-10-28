Геннадий Величкин: "Кулемин интересен как хоккеист – политические вопросы не комментирую"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин в разговоре с "СЭ" поделился мнением по поводу стремления форварда Николая Кулемина получить канадское гражданство.

– Кулемин интересен нам как хоккеист, – заявил Величкин. – Политическими вопросами я не занимаюсь и комментировать не буду.

Ранее в канадских СМИ появилась информация о том, что 32-летний форвард "Магнитки" пытается через канадский суд получить гражданство. При этом Кулемин допустил ряд острых заявлений, сказал в частности, что считает своим домом Канаду и что его дети заслуживают жить в свободной и демократической стране. Позже хоккеист сообщил российским СМИ, что его заявления могли приукрасить. (Евгений Белоусов)