Геннадий Величкин: "Конечно, Зарипов нам бы сейчас пригодился"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после победы над "Ак Барсом" (4:3 ОТ) в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина выразил уверенность в том, что вся серия против казанцев будет непростой.

– Вся серия будет такой же долгой и тяжелой, как первый матч?

– Конечно-конечно. Она будет тяжелой, интересной – ради этого этот спорт и существует, поэтому и собираются полные стадионы, – цитирует "БИЗНЕС Online" Величкина. – Невозможно ничего предугадать, тем более с такой классной командой, как Казань.

– "Ак Барс" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

– Думаю, что да. Однозначно.

– Не удивились, что Данис Зарипов в состав не проходит?

– Знаете, нас действия тренера Казани… Ну, что он будет нас удивлять? Пусть болельщиков удивляет.

– Вам бы Данис сейчас пригодился?

– Конечно.

– Вольски восстановился после тяжелой травмы и забрасывает сейчас победные шайбы...

– Это здорово и прекрасно. Год назад человек в это время лежал со сломанной шеей в двух местах, а сегодня выходит и забивает. Он – мужественный парень.