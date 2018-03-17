Геннадий Величкин: "Доминирование Западной конференции – это временное явление"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что через несколько лет клубы Западной конференции перестанут доминировать в КХЛ. "Магнитка" является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

– Такое доминирование Западной конференции – это временное явление, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Подождите годик-два. Все вернется на круги своя. Когда-то на Западе было интереснее, потом на Востоке. Оно туда-сюда гуляет. Жизнь не стоит на месте. Все равно все приходит на круги своя. Все искусственное – это временное. Жизнь расставит все на свои места, вот увидите.