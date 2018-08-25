Геннадий Тимченко: "Строительство новой арены обойдется в 20 миллиардов рублей"

Президент СКА Геннадий Тимченко на презентации команды, прошедшей в субботу в Санкт-Петербурге, поделился планами на строительство новой арены клуба.

- Планируем, что вместимость новой арены составит 22500 зрителей. Строительство обойдется примерно в 20 миллиардов рублей, - сказал Тимченко. (Игорь ЕРОНКО)

Ранее функционер отметил, что новая арена станет самым большим хоккейным дворцом в мире.

Отметим, что самая вместительная арена в мире – Bell Centre в Монреале на 21288 зрителей.

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