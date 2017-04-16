Геннадий Тимченко: "Наше отношение к судейству говорит о низкой культуре"

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что команда доверила ему первым сделать глоток из Кубка Гагарина, так как он пропустил прошлый финал команды, сообщает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Армейцы обыграли магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграли Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Какой из двух финалов вам больше запомнился?

– Я в прошлый раз на выезд не поехал, а зря, – сказал Тимченко. – Надо заканчивать обычно же дома. При своих фанатах. Местных, которые любят хоккей. Понадеялся, что будем дома заканчивать, и просчитался. Но вот сегодня почему-то сердце подсказало: приезжай. А иначе опять будешь без Кубка Гагарина. Поэтому первый глоток шампанского из Кубка мне сегодня и доверили, потому что я прошлый раз пропустил. Поэтому я был первым.

Хоккей – игра непредсказуемая. А у нас еще и слишком много лишней информации вокруг. По поводу судейства в КХЛ. Якобы несправедливого. Вот правильно Рене Фазель говорит, совершенно логично объясняя: наше отношение к судейству говорит о низкой культуре. В этом главная проблема. Да, где-то бывают ошибки, но это не то коррумпированное судейство, о котором все говорят. И это очень важно. Мы все хотим пропагандировать хоккей и видеть честную игру.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА