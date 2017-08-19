Геннадий Тимченко: "Надеюсь, что в следующем году привезем с Олимпиады медали"

Президент СКА Геннадий Тимченко выразил надежду на успешное выступление клуба и сборной России под руководством Олега Знарка. Он признался, что пока не знает, как будет оцениваться работа специалиста.

– По какому критерию в первую очередь будут оценивать работу Олега Знарка: по Олимпиаде или же по СКА?

– У меня тоже заканчивается контракт. Даже не знаю, как поступим дальше. Мы уже показали результаты, и Знарок их показал. Он делал это и в сборной, и в СКА, и в других клубах. Мы надеемся на победу, но хоккей есть хоккей. Будем надеяться, что в следующем году привезем с Олимпиады медали.

– Поделитесь ожиданиями от матча открытия.

– Это большая интрига. Первый матч, все настроены на победу, но хоккей есть хоккей. Посмотрим, что получится. У нас большие ожидания, мы хотим увидеть хоккей самого большого уровня. Поэтому приглашаю горожан и гостей города. Будет интересно, обещаю. (Артем РЯБОВОЛ)