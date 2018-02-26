Генменеджер "Барыса" подтвердил, что Доусу предложили новый контракт

Генеральный менеджер "Барыса" Ержан Алдабергенов в интервью официальному сайту клуба опроверг информацию агента нападающего Найджела Доуса Шуми Бабаева о будущем контракте хоккеиста. Руководитель клуба заверил, что 33-летнему хоккеисту было предложено новое соглашение. Напомним, что Доус играет за "Барыс" с 2011 года, провел за клуб 414 матчей в КХЛ и набрал 376 (217+159) очков.

– Соответствует ли действительности заявление Бабаева о том, что Доусу не было сделано предложение о продлении контракта?

– Безусловно, нет. Около 3 недель назад клуб сделал предложение о продлении контракта. Это аналогичные условия, по которым Найджел работал предыдущие три сезона. Господин Бабаев сказал, что это предложение его клиента не устраивает. Мы считаем, что заявления об отсутствии предложения делать некорректно.

– Когда вы в последний раз связывались с Бабаевым?

– Сегодня в первой половине дня. Как только я прочитал информацию в прессе, я позвонил Шуми с вопросом: "почему Вы даете неверную информацию о первом предложении клуба по продлению контракта". На что он ответил, что первое предложение не устроило его, поэтому он не считает, что оно вообще прозвучало. Думаю, это желание агента и игрока получить более выгодные условия. Поэтому в прессу вбрасывается такая ложная информация для того, чтобы искусственно подогреть ситуацию вокруг его клиента и увеличить стоимость его контракта.

– Ведется ли в данное время работа по продлению контракта?

– Наше предложение по подписанию контракта в рамках существующего договора по-прежнему в силе. Он интересен нам как игрок "Барыса" и сборной Казахстана. Хочется отметить, что предыдущий трехлетний контракт всегда устраивал как игрока, так и его агента.