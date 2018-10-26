Генменджер "Вены Кэпиталз": "Наш бюджет - 5,5 миллиона евро. КХЛ - это мечта"

Франц Калла, генеральный менеджер "Вены Кэпиталз", перед вынесенным матчем КХЛ между "Слованом" и ЦСКА, который состоится сегодня в столице Австрии, рассказал о финансовых возможностях своего клуба. По его словам, говорить о вступлении "Вены" в КХЛ пока рано.

- Мы прекрасно понимаем, насколько велика разница в уровнях нашей лиги и КХЛ. Приятно помечтать о вступлении в КХЛ, но для того, чтобы сделать такой шаг, предстоит провести очень долгую и тщательную подготовку. Он не делается по щелчку пальцев. Реальность отличается от мечты. Я бываю на играх в Братиславе и вижу, как наши соседи из "Слована" только пытаются попасть в плей-офф. Наш бюджет на весь клуб, включая детей и вторую команду, составляет 5,5 миллионов евро.

Что касается приглашения российских игроков, то они смотрят в сторону НХЛ и КХЛ. Ветераны нам не нужны, поскольку "Вена" делает ставку на молодежь и скорость. (Михаил Зислис)