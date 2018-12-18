Форвард "Салавата Юлаева" Ткачев вызван в военкомат

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". Как сообщает gorobzor.ru, форвард вызван по месту прописки в омский военкомат.

В текущем сезоне Ткачев сыграл 32 матча и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности "-1". Нападающий в 2018 году выиграл Кубок Люцерна в составе олимпийской сборной России.

Ранее он защищал цвета "Авангарда", СКА и "Адмирала", а также выступал за фарм-клубы "Эдмонтона".